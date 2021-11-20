Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка

В этом году Мишель Андраде стала ведущей популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка". Украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа призналась, какой у нее гонорар за съемки.

Мишель Андраде призналась, сколько зарабатывает на шоу “Орел и Решка“

В интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ" молодая исполнительница рассказала, что каждый ведущий получает по-разному – все зависит от условий контракта. Говоря о своей зарплате, Мишель Андраде отметила, что получала от тысячи до двух тысяч долларов, видимо, за один выпуск.

"Может быть даже и больше. Все, что касается бюджета, я не люблю разглашать. Все-таки это ваши личные договоренности", — отметила певица.

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Напомним, Мишель Андраде рассказала, сколько зарабатывает у Потапа.


Анастасия Березовская, Тудей

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