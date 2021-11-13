На Кременчугском НПЗ произошел пожар (обновлено)

Возгорание произошло внутри печи подогрева нефтепродуктов.

В Полтавской области произошло возгорание нефтепродуктов на территории ОАО "Укртатнафта".

Об этом сообщили местные спасатели.

"13 ноября в 11:25 в г. Кременчуг на территории ПАО "Укртатнафта" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В 11:55 возгорание было локализовано, но полностью потушить огонь удалось только в пять часов вечера.

Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.

“Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 ед. техники”, – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Донецкой области произошел пожар на территории Авдеевского коксохимического завода.

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