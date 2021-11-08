В Мукачево работники автовокзала продавали тесты на антиген по 350 гривен

Полицейские Закарпатья приостановили схему продажи фальшивых тестов на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения, а продавцами – работники вокзала.

Известно, что покупатели не проходили ни одного медобследования, а получали фальсифицированный документ всего за 350 гривен, сообщает областная полиция.

Такие действия следователи квалифицировали по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт). Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться подделкой, поскольку за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность", - отмечают в полиции.

Устанавливаются все остальные причастные к преступлению лица. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять его.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что будут наказывать и тех, кто их продает, и тех, кто покупает. Относительно перевозок - ответственность за поездки без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики.