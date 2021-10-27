Киев побил рекорд суточной смертности от ковида

Вчера в столице были зафиксированы 54 связанных с COVID-19 летальных исхода. Среди умерших – годовалый мальчик.

Киев побил рекорд суточной смертности от ковида
Біля головного входу патбюро.
Фото: Єлизавета Серватинська

В Киеве за минувшие сутки было зафиксировано самое большое с начала пандемии количество смертей от коронавируса. Вчера в столице умерли 54 человека с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его данным, среди умерших - 23 женщины от 52 до 97 лет, 30 мужчин от 44 до 93 лет и годовалый мальчик.

26 октября коронавирусную болезнь диагностировали у 1 416 киевлян, заболели 744 женщины, 493 мужчины, 179 детей. Выздоровели 573 человека.

В больницы Киева попали 150 человек с диагнозом COVID-19 и 413 – с подозрением на ковид и пневмонией.

На сегодняшний день в столице всего зафиксировано 254 337 случаев ковида и 5 991 смерть. Побороли болезнь 227 334 киевлянина.

На минувшей неделе Кличко предупредил о переходе Киева в "красную" зону и призвал киевлян вакцинироваться.

Напомним, в Украине больше всего смертей от ковида за сутки зафиксировали в понедельник, 25 октября. В этот день умерли 734 больных COVID-19.

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