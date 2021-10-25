Мисс Украина Александра Яремчук в подростковом возрасте

22-летняя танцовщица из Винницкой области выиграла конкурс красоты. Александра Яремчук стала “Мисс Украина“ 21 октября. Благодаря своей красоте и роскошной стройной фигуре она заполучила заветную корону.

Всегда была красавица: в Сеть попало фото “Мисс Украины“ в 16-летнем возрасте

Фото Александры Яремчук в купальнике вызвало фурор среди пользователей социальных сетей. Одни юзеры активно поздравляют девушку и восхищаются ее внешностью и модельными данными, а другие задаются вопросом, почему именно она стала победительницей.

Некоторые даже стали обвинять "Мисс Украину" в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Однако, если посмотреть на фото Александры шестилетней давности, то можно увидеть, что девушка всегда была красавицей. Она, бесспорно, посещает кабинет косметолога, где проводит различные манипуляции с лицом, чтобы иметь чистую кожу и ровный тон. Возможно также, Александра Яремчук подколола себе губы, чтобы они стали пухлее, однако каких-либо серьезных манипуляций точно не проводила.

Всегда была красавица: в Сеть попало фото “Мисс Украины“ в 16-летнем возрасте

Саша всегда была стройной, так как 10 лет профессионально занималась танцами. Также победительница конкурса красоты не видит своей жизни без спорта.

Александра Яремчук обошла 25 конкуренток в борьбе за корону. Среди жюри "Мисс Украина" были французская топ-модель Синди Бруна, американский ювелир Джейкоб Арабо, художник Алек Монополи, аукционист Симон де Пюри, шведский путешественник Юхан Нильсон, фотограф Соня Плакидюк, певица Тина Кароль, дизайнер Андре Тан, главный редактор Marie Claire Ирина Татаренко и глава комитета конкурса Вероника Щипцова.

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Публикация от Aleksandra (@yaremchuuk)

Напомним, в Сеть попало фото самой красивой украинки Анны Неплях без макияжа: “Мисс? Реально?“


Анастасия Березовская, Тудей

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