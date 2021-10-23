В Киеве сегодня начался отопительный сезон

До конца суток планируют подключить около 9% домов, которые обслуживает "Киевтеплоэнерго".

В Киеве в субботу, 23 октября, начался отопительный сезон.

"Город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов", - говорится в сообщении КГГА.

Сегодня до конца суток планируют подключить около 9% домов, которые обслуживает "Киевтеплоэнерго".

Учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября. По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

В Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения, отметили в Киевсовете.

Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов - более 11 тысяч. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны 22 октября было принято решение поручить правительству в течение трех дней начать отопительный сезон.