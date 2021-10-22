Михалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в Полтаве

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" а сейчас - солист "Ляпис 98" Сергей Михалок ударил мужчину, который вышел к нему на сцену с гитарой.

Инцидент произошел на концерте Михалка в Полтаве, его сняли на видео посетители мероприятия.

На видео видно, как на сцену вышел неизвестный мужчина с гитарой. Что было до этого и как он туда попал - не зафиксировано. Михалок сначала поздоровался с человеком и пригласил его сыграть, а потом потребовал показать билет на концерт.

"Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста?" - обратился он к мужчине.

Между ними завязался спор, который закончился тем, что Михалок схватил мужчину и ударил головой в лицо. Тот - упал, а потом его забрали со сцены.

В полиции сообщили, что 20-го октября, около 20:30 часов поступило сообщение от местных жителей, что во время концерта во дворце досуга "Листопад" произошел конфликт между артистом и зрителем.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила личность мужчины, которого ударил артист. Однако пострадавший категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования инцидента.

Проработав всю полученную информацию от очевидцев и видео, опубликованное в соцсетях, следователь полиции внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 296 (хулиганство). Продолжаются следственные действия.

Отметим, что подобное происходит не впервые - в 2015 году также в Полтаве Михалок во время выступления группы Brutto затеял драку с одним из посетителей. Это тоже сняли на видео.

В прошлом году президент Владимир Зеленский присвоил Михалку почетное звание "Заслуженный артист Украины".

Михалок родом из Беларуси. Он активно поддерживал революцию Достоинства. В мае 2015 года Государственная миграционная служба выдала ему временный вид на жительство в Украине.

Группа "Ляпис Трубецкой" объявила о своем распаде в марте 2014 года, а официально прекратила свое существование 1 сентября, перед этим дав несколько прощальных концертов. В конце декабря 2014 года Михалок презентовал новую группу Brutto в Киеве .

В родной Беларуси, а также в РоSSии Михалок находится в "черном списке" артистов, которым запрещено выступать.