График каникул в школах Украины изменили

Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендации относительно изменения графиков каникул в школах страны. Однако некоторые области решили не подчиниться требованиям ведомства.

В связи с ухудшением эпидситуации во всех регионах Украины Минздрав попросил власти на местах и администрации школ о том, чтобы школьники были отпущены на каникулы раньше срока. Отметим, что согласно графикам, разработанным в МОН, осенние каникулы должны были начаться с 25 октября 2021 года и продлиться до 31 октября включительно.

В Минздраве рекомендуют школам отправить детей на каникулы на целую неделю раньше - с 18 октября, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом. Многие школы прислушались к МОЗ и объявили об изменениях в графике каникул, но есть области, где дети уйдут на каникулы согласно установленному ранее расписанию.

Исходя из того, что в большинстве регионов Украины уровень заболеваемости Ковид-19 неуклонно растет, в Минздраве прогнозируют продление осенних каникул почти на месяц.

"Скорее всего, каникулы будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 – 4 недели", – рассказали в МОЗ.

Перенести сроки начала школьных каникул отказались в Одессе, Киеве , Луцке, Днепре, Житомире, Ровно, Николаеве и Полтаве.

Напомним, школьные каникулы в Украине могут перенести не только из-за пандемии, но и по другой причине. Почему украинских школьников хотят перевести на дистанционку до весны?