Адель похвасталась стройной фигурой в новом клипе

Адель после своего феноменального похудения на 45 килограмм вернулась в мир музыки. Артистка анонсировала выход нового альбома, а сегодня порадовала поклонников выходом новой песни. Более того, звезда, которая годами скрывалась от папарацци, впервые за 5 лет снялась в клипе.

Похудевшая на 45 кг Адель впервые за пять лет снялась в новом клипе

33-летняя британская исполнительница появилась в атмосферном черно-белом клипе на песню Easy On Me, который с развитием сюжета приобретает краски. В кадре Адель появилась в бордовом пальто из лакированной кожи, широких темно-коричневых брюках, гольфе в тон и ботинках на шпильке.

Несмотря на то, что наряд не повторяет изгибы тела знаменитости, невооруженным взглядом видно, насколько она изменилась. Адель уже больше не та пышка, какой ее привыкли видеть поклонники.


Примечательно то, что желание изменить свой внешний вид пришло к певице после развода. Артистка, которая говорила, что никогда не похудеет из-за общественного мнения, сделала это ради своего сына Анджело. В интервью Адель как-то отметила, что хочет быть здоровой и счастливой мамой для своего мальчика.

Похудевшая на 45 кг Адель впервые за пять лет снялась в новом клипе

Новый альбом, который выйдет в ноябре, посвящен разводу британской звезды. Она отметила, что песни стали для нее лучшими друзьями в самый непростой период в ее жизни.

Напомним, Адель впервые показала возлюбленного после развода с мужем.


Анастасия Березовская, Тудей

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