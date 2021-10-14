Смертность от туберкулеза в мире выросла впервые более чем за десятилетие, - ВОЗ

За 2020 год от туберкулеза умерли 1,5 млн человек за 2019 год - 1,4 млн.

Впервые более чем за десятилетие в мире возросла смертность от туберкулеза. Пандемия ковида вернула назад многолетний прогресс в борьбе с этой болезнью, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По сравнению с 2019 годом, в прошлом году от туберкулеза умерло больше людей, а пролечились и получили профилактику - меньше. Также снизились общие затраты на основные противотуберкулезные услуги.

За 2020 год от туберкулеза умерли 1,5 млн человек, из них 214 000 были ВИЧ-инфицированными. Рост смертности коснулся 30 стран. В ВОЗ прогнозируют, что в 2021 и 2022 годах количество смертей от туберкулеза может вырасти еще больше.

Согласно прошлогоднему отчету ВОЗ, за 2019 год от туберкулеза в мире умерли 1,4 млн человек, из них 208 000 имели ВИЧ.

Количество диагностированных случаев туберкулеза в прошлом году составило 5,8 млн, а в 2019 это число составило 7,1. Однако это является показателем того, что проблемы с предоставлением противотуберкулезных услуг и доступа к ним привели к неустановлению диагноза.

"По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек сейчас страдают туберкулезом, но в них не диагностировано заболевание или об этом официально не сообщают национальной власти", - отмечается в отчете.

Также на 15% упало количество тех, кто прошел курс лечения от этой болезни - с 177 000 в 2019 году до 150 000 в 2020.

В 2018 году Украина была на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом. В 2021 году президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает намерение Организации объединенных наций (ООН) преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года.