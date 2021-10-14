В тайваньском городе Гаосюн результате пожара в доме погибли 46 человек

Правоохранители не исключают поджог.

В тайваньском городе Гаосюн результате пожара в доме погибли 46 человек
Фото: скріншот, Фокус

В тайваньском портовом городе Гаосюн результате пожара в здании коммерческого и жилого назначения погибли 46 человек, еще 41 получили повреждения. Об этом пишет Associated Press.

В 13-этажном здании жили многие пожилые люди и лица с инвалидностью, которые не могли быстро эвакуироваться. Свидетели сообщили, что ночью услышали нечто похожее на взрыв, после чего на нижних этажах, где расположены закрытые кинотеатр и рестораны, вспыхнул огонь.

Спасатели тушили огонь до 4 часов утра. Некоторые из верхних этажей остались невредимыми огнем, однако из-за задымления там погибли и получили повреждения десятки человек.

Известно, что здание достаточно старое, из-за чего осложняется доступ спасателей к его помещений. На каждом этаже в прошлом месяце установили огнетушители, но только по три штуки на этаж, потому что жители не могли заплатить больше.

По предварительным данным, пожар возник в помещении чайного кафе на первом этаже. Правоохранители не исключают поджог, пишет Euronews.

Остров Тайвань находится под контролем Республики Китай, но с точки зрения Коммунистической партии КНР, он являєтся провинцией материкового Китая. Несмотря на это, Тайвань имеет представительство более чем в 70 странах мира, в том числе в 18 странах Европы.

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