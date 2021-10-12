Херсонская область с 15 октября переходит в "красную" карантинную зону

В ближайшие дни Одесская область также переместится в "красную" зону.

С пятницы, 15 октября, Херсонская область войдет в "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

Он рассказал, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Кроме того, во время заседания глава областного департамента здравоохранения Одесской областной облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что в ближайшие дни Одесская область также переместится в "красную" зону.

Напомним, 9 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что на следующем заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС Херсонская область может попасть в "красную" зону адаптивного карантина.

Во время весенней волны COVID-19 Херсонская область была одним из десяти регионов, которые не входили в "красную" зону.