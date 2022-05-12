РоSSийский артист Филипп Киркоров, который недавно хвастался своей поездкой на "Евровидение", так и не смог попасть в VIP-зону, в которую его якобы позвали организаторы мероприятия.

Как пишет Politeka.net, Филипп Киркоров - популярный артист из россии. Знаменитость, несмотря на бойкот роSSийской делегации на "Евровидении" в Турине, Италия, таки смог попасть на мероприятия в качестве "свободного фрилендера по специальному приглашению". Об этом артист сам заявил в своем Инстаграм.

"По специальному приглашению свободным фрилендером. Золотой скайбокс, ложа...", - хвастался своим положением Филипп.

Но после на кадрах можно увидеть как артист находится среди множества обычных людей.

"Филиппа Бедросовича, оказывается, не пустили в VIP-зону "Евровидения" - не было в списках. Полуфинал он смотрел с трибуны вместе с простыми смертными. Наверное поэтому уже накатал статеечку для пропагандистского сми, какой скучный концерт был. Ой, Филипп, езжай домой и не позорься. Если тебя туда теперь пустят, конечно", сообщает тг-канал "КП" со ссылкой на роSSийские СМИ .

В роSSийском издании отметили, что Филипп долго стоял на входе, но его имя так и не нашли в списках, чтобы пропустить в VIP-ложу. Киркорову пришлось сидеть на высокой трибуны сбоку, хотя сторис он снимал возле первого ряда.