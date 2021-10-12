В Одесской области задержали браконьеров с кефалью на 1,7 млн гривен

Им грозит до 51 тыс. грн штрафа или до трех лет тюрьмы.

В Одесской области полиция задержала двух жителей Белгород-Днестровского района, которые нанесли государству ущерб на сумму почти 1,75 млн гривен.

В пресс-службе полиции сообщили, что 50 и 44-летнего мужчин задержали во время рейда на озере Курудиол близ села Новомихайловка. У них изъяли более 200 килограммов рыбы, резиновую лодку и более 490 метров сетей.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным промыслом). Браконьерам грозит штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в мае в Полтавской области избили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаков.