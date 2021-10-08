Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после смертельной драки с участием подростков

На должностях отстраненных руководителей патрульной полиции Черниговщины пока будут работать другие полицейские.

Начальника управления патрульной полиции Черниговской области Андрея Думича и двух его заместителей отстранили от должности на время расследования нападения на полицейских в черниговском супермаркете.

Как сообщает “Суспильне”, об этом заявил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копыстко.

По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, на должностях отстраненных руководителей патрульной полиции Черниговщины пока будут работать другие полицейские. Кто они - сообщат позже.

Решение же о дальнейшей службе Андрея Думича и его заместителей в управлении патрульной полиции Черниговской области примут по результатам расследования и проверок.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из которых погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое правоохранителей находились в отпуске и были в гражданской одежде.

В полиции сообщали о задержании шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. Генеральный директор областной больницы, в которую госпитализировали раненого полицейского, его состояние комментировать отказался, ссылаясь на право на медицинскую тайну. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница милиционера Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.