Полиция нашла троицу школьников-беглецов с Обуховщины, которые сделали тайник в кукурузном поле

Полиция нашла трех школьников с Кагарлыка - Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыковая Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 г.р., пропавших накануне и были объявлены в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

"4:45 - именно в это время полиция нашла троицу школьников-беглецов с Обуховщины. Это первые фото после обнаружения детей в кукурузном поле, где они бродили среди ночи и даже сделали тайник", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, трое 12-летних ребят самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении. Полиция установила, что дети планировали побег заранее и даже нарисовали импровизированный план.

Об исчезновении мальчиков нам сообщили уже в 17 часов вечера и на розыск несовершеннолетних были оперативно подняты все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальной превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью.

"К счастью, детей под утро нашли. Уважаемые родители, еще раз призываю вас, интересуйтесь жизнью и досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть ближе к их интересам. Помните, дети - наше будущее, берегите их!", - подчеркнули в полиции.

Напомним, в августе на Сумщине во время сбора ягод в лесу заблудился 7-летний мальчик. Ребенка искали спасатели, полицейские, кинологи, водолазы, волонтеры и местные жители, всего более 150 человек и две собаки. Вечером того же дня мальчика нашли.