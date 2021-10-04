В Польше трем украинцам грозит до 10 лет лишения свободы за поджог птицефермы

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были выпившие.

В Польше трем украинцам грозит до 10 лет лишения свободы за поджог птицефермы
Фото: donnews.ru

Полиция в Мазовецкого воеводстве в Польше задержала бывшего сотрудника птицефермы, который совместно с дома другими лицами поджег сарай на территории хозяйства. Все трое мужчин - граждане Украины, которых также подозревают в проникновении в местную лавку.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам полиции, в воскресенье дежурный получил сообщение о пожаре хозяйственных зданий на территории куриной фермы в селе Камион. После тушения пожара оказались, что возможной причиной мог стать поджог. Записи видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них подкладывает огонь в дом.

После установления личности злоумышленников были задержаны трое граждан Украины. Один из них оказался бывшим работником. При этом он сам сообщил владельцу о пожаре.

Во время тушения пожара на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил, что его магазин был взломан. Описанию злоумышленников отвечали двое из задержанных в связи с поджогом.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были выпившие. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя. Всем трем задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше работают почти 1,5 млн украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. украинских студентов.

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