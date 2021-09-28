После перехода Украины в "желтую" зону число желающих привиться против ковида возросло на четверть, - Минздрав

Вчера первую дозу получили более 70 тыс. украинцев.

После перехода Украины в "желтую" зону число желающих привиться против ковида возросло на четверть, - Минздрав
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

В Минздраве посчитали, что с момента объявления "желтого" уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%.

Как сообщает пресс-служба министерства, 27 сентября против коронавируса привили 119 378 человек. Первую дозу вакцины получили 70 004 человека, вторую - 49 374 человек.

Вчера работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививок и 344 центра вакцинации.

Прививки от коронавируса делали тремя вакцинами. Больше всего вакцинировали вчера препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech - 60 484 человека.

Китайский CoronaVaс получили 35 400 украинцев, вакцину AstraZeneca - 23 494 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 6 851 531 человек. Одну дозу получили 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек. Всего было сделано 12 359 741 прививка.

Напомним, Украина перешла в "желтую" зону и усилила карантинные ограничения с 23 сентября.

За прошедшую неделю в стране обнаружили 44,8 тыс. случаев ковида, это на 36% больше по сравнению с позапрошлой.

Минздрав планирует в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от ковида для чиновников и педагогов.

Как сообщил главный санврач Игорь Кузин, противопоказания для вакцинации от COVID-19 имеют менее одного процента людей.

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