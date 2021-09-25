Потап заявил об уходе со сцены

Рэпер и продюсер Потап уже точно знает, когда уйдет со сцены. Артист уже обдумал заключительное фееричное шоу, после которого завершит карьеру исполнителя. У украинского зрителя осталось не так много времени, чтобы успеть насладиться живыми концертами Алексея Потапенко.

Потап не намерен, как многие артисты, выступать на сцене и давать концерты до самой глубокой старости. Супруг Насти Каменских запланировал завершение карьеры исполнителя на … 2023 год.

Ведущий программы "Світського життя" Владимир Дантес спросил у рэпера, планирует ли группа Mozgi собрать стадион? На что Потап ответил, что такие планы есть, но это будет последнее фееричное шоу команды.

"Мы мечтаем, но мы хотим сделать так, чтобы это было последней точкой в нашей карьере", - посвятил зрителей в планы на ближайшее будущее Потап.

Как оказалось, Алексей Потапенко сделал определенные выводы из ситуацией, с которой столкнулся украинский певец Дмитрий Монатик. Артист получил звание Заслуженного артиста из рук Владимира Зеленского в День Независимости Украины, а также успел собрать стадион. Но это привело к печальным, по мнению Потапа, последствиям для карьеры Монатика.

"Потому что мы смотрим сейчас на Монатика... он собрал стадион, и что ему дальше делать? Он ходит, тыняется, заслуженного артиста дали, но все равно по глазам видно, что он что-то выдумывает... выступить там-то... хочет большего... Поэтому мы поставили - стадион 2023 года и в конце нашего выступления мы "надуваемся и взрываемся", - анонсировал Потап.

Напомним, ранее стало известно, что подарил Потап своему сыну от первого брака. Презент необычный и современный!..