С начала вакцинальной кампании полностью привили 5,4 млн украинцев

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса были вакцинированы 159 004 человека.

За пятницу, 24 сентября, в Украине от коронавируса были вакцинированы 159 004 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы - 62 119 человек.

В течение суток работали 966 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививок и 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании были привиты 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 12 138 989 прививок.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство взрослого населения.