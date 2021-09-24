При поиске доказательств по делу покушения на Шефира полиция нашла в лесу труп

Погибший исчез несколько месяцев назад во время велопрогулки.

Правоохранители, которые обследовали территории в деле о покушении на помощника президента Сергея Шефира под Киевом в лесу обнаружили тело пропавшего человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление - нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки", - рассказывает собеседник.

Отмечается, что продолжается судебно-медицинская экспертиза тела, которое было найдено. Правоохранители рассматривают такие версии, как самоубийство и насильственная смерть.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".