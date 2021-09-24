СБУ задержала членов банды, которые терроризировали жителей города на Одесщине

Чтобы заставить «жертв» заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех участников преступной группировки на Одесщине. Участники банды запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южный.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали из пострадавших большие суммы денег и имущества. Чтобы заставить «жертв» заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Из-за угроз убийством они пытались "выбить" из потерпевшего земельный участок стоимостью около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы в погашение несуществующего долга", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки.

Следствием устанавливаются другие факты вымогательства "долгов".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, ранее СБУ заочно сообщила о подозрении руководителю оккупационной администрации Макеевки Сергею Голощапову.

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