Суд Одессы обязал интернет-мошенника вернуть 75 тыс. гривен людям, которых он обманул

Мужчина создал фейковый интернет-магазин техники и продавал несуществующие гаджеты.

?Суд Одессы обязал интернет-мошенника вернуть 75 тыс. гривен людям, которых он обманул
Фото: runews.su

Суворовский районный суд Одессы вынес приговор уроженцу Донецкой области, который создал фейковый интернет-магазин техники и продавал несуществующие гаджеты.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на решение суда.

Злоумышленник "продавал" мобильные телефоны, видеорегистраторы, ноутбуки и другую технику, обещая выслать товар только после предоплаты. Жертвами схемы стали жители разных регионов страны, которые перечисляли деньги на указанную на сайте банковскую карту.

С февраля 2020 по март 2021 года мошенник заключил 13 таких соглашений на общую сумму более 75 тысяч гривен. Получая от покупателей предоплату, человек отключал телефон и исчезал.

В совершенных преступлениях мужчина раскаялся. Также суд принял во внимание, что мужчина впервые имеет проблемы с законом и работает, хотя и не официально, в сфере проката самокатов. В результате суд приговорил его по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК к пяти годам лишения свободы, но с двухлетним испытательным сроком. Кроме этого, суд обязал мужчину компенсировать причиненный материальный ущерб всем пострадавшим от его схемы.

Напомним, ранее киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан более чем на 300 тыс. гривен.

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