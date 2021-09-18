В вакцинацию от коронавируса больше всего не верят в Сумах, Одессе, Черновцах и Северодонецке, - опрос

В неэффективность вакцин не верят жители Луцка, Винницы, Тернополя и Ровно.

В вакцинацию от коронавируса как таковую больше всего не верят в Сумах (34%), Одессе (28%), Черновцах (28%), Северодонецке (28%), Ужгороде (26%) и Херсоне (26%),

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг" в сфере местного самоуправления в Украине.

Так респонденты ответили на вопрос "Что является основной причиной того, что вы не хотите делать прививки" (среди тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса).

Неэффективными вакцины считают в Луцке (26%), Виннице (25%), Тернополе (22%) и Ровно (22%).

Побочных эффектов прививки боятся жители Хмельницкого (40%), Запорожья (37%), Кропивницкого (37%), Днепра (35%), Харькова (34%) и Чернигова (34%).

Не верят власти в вопросе ковида в Харькове (16%), Киеве , Кропивницком, Николаеве, Черкассах и Северодонецке - по 15%.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которые не находятся под роSSийской оккупацией. В исследовании приняли участие более 19 тысяч респондентов.

Напомним, Министерство здравоохранения разрешило комбинирование мРНК-вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.