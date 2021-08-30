ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках на западе Украины из-за ливней

В понедельник, 30 августа, из-за обильных осадков в западных областях Украины ожидается существенное повышение уровня воды в бассейнах рек Днестра, Прута и Серета.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 августа в результате осадков ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8.00 28 августа: на левой притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), реках бассейнов Прута и Серета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-1 0 м, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковской обл.) на 0,3-1,3 м, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Также в местах прохождения крупных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме того, возможно достижение с суточной интенсивностью 1-5 см отметки выхода воды на пойму и частичного затопления пастбищ (уровень опасности желтый) ожидается на Припяти в створе поста Речица (Волынская область).

Напомним, в июле на Раховщине начались интенсивные дожди: всего за час выпало более полумесячной нормы осадков, что обусловило резкое повышение уровня воды в реках. В результате - паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома. Сразу было проведено оперативное совещание, сформирован штаб и привлечены соответствующие структуры для ликвидации последствий стихийного бедствия. Общая сумма ущерба составила почти 160 млн грн.