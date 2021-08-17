Пассажира, у которого в метро случился сердечный приступ, спасли благодаря дефибриллятору

На станции киевского метро "Нивки" полицейский спас жизнь пассажира с помощью дефибриллятора. Первоначально к работнику полиции обратилась работница, которая сообщила о том, что на платформе пассажир упал без сознания.

Милиционер Максим Троценко предоставил мужчине первую помощь, используя дефибриллятор, и вызвал врачей, сообщает пресс-служба полиции Киева .

"Я увидел, что лицо мужчины стало бледно-синего цвета, едва билось сердце и было медленное дыхание, поэтому сразу взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию. Пытался сделать все так, как учили на курсах домедицинской помощи", - рассказал полицейский.

Реанимация продолжалась около 20 минут, после чего мужчина пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали больного.

Врачи подтвердили, что работник полиции вовремя и правильно оказал первую домедицинскую помощь, что спасло жизнь пассажира.

Напомним, в начале марта дефибрилляторы и аптечки установили на 19 станциях, в частности, на станции "Дворец спорта". Сделали это в рамках проекта "РеаниМетро". Всего Киевский городской центр общественного здоровья закупил 52 дефибриллятора (по одному на каждую станцию) и передал на баланс КП в 2020 году. Уже в мае дефибрилляторами оборудовали все станции.

22 марта в киевском метро благодаря дефибриллятору спасли жизнь 56-летнему пассажиру.