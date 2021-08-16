В Одесской области горел склад с зерном

В Одесской области в воскресенье, 15 августа, произошел пожар на складах с зерном.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что благодаря оперативности одесских спасателей были спасены 30 тыс. тонн зерна.

Фото: dsns.gov.ua

"15 августа в 18:16 поступило сообщение о возгорании склада ООО «ТИС-минудобрения». По прибытии спасателей на место происшествия было установлено, что произошло возгорание кровли отдельно стоящего складского здания размерами 180х50х15м. В 19:30 пожар был ликвидирован на площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

Фото: dsns.gov.ua

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 18 единиц техники и 69 спасателей, от местной пожарной команды "Визирка" - 1 единица техники и 3 работника, от Добровольной пожарной команды ООО "ТИС" - 3 единицы техники и 9 человек.

Фото: dsns.gov.ua