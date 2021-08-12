Мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозрении

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозрении
Фото: real-vin.com

Прокуратура Харькова сообщила о подозрении по факту жестокого обращения с животными мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В конце мая 39-летний мужчина, проезжая на автомобиле в Немышлянском районе, увидел 11-летнюю девушку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что тоже хочет поиграть с животным, достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции №2.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла закон, запрещающий издевательства над животными. Ранее правоохранители рассказали об алгоритме действий для свидетелей жестокого обращения с животными: прежде всего нужно зафиксировать жестокое обращение - снять фото или видео, далее - по максимуму найти свидетелей, взять их контактные данные, узнать контактные данные владельца животного. Следующий шаг - обратиться с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению нужно приложить фото-, видеосъемку, контактные данные свидетелей.

В сентябре прошлого года киевлянин получил год лишения свободы условно за убийство собаки своего знакомого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненыеВ Токио мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина
От взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал 61-летний мужчина и трое полицейскихОт взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал 61-летний мужчина и трое полицейских
Прививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 летПрививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 лет
На Волыни женщина "заказала" экс-мужа за 10 тыс. грн, потому что не хотела платить кредитНа Волыни женщина "заказала" экс-мужа за 10 тыс. грн, потому что не хотела платить кредит
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекойНа Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекой
В СИЗО Луцка умер мужчина, который зарубил жену и дочьВ СИЗО Луцка умер мужчина, который зарубил жену и дочь
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранатой подъезд и заснул до приезда полицииВ Харькове мужчина угрожал взорвать гранатой подъезд и заснул до приезда полиции
Прививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 летПрививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 лет
УГО уволило сотрудника, который отправил в реанимацию танцора ДорофеевойУГО уволило сотрудника, который отправил в реанимацию танцора Дорофеевой
В Одессе мужчину застрелили во дворе многоэтажкиВ Одессе мужчину застрелили во дворе многоэтажки
Шесть львовских полицейских получили по 8 лет за смерть 22-летнего юношы, который проглотил пакетик с наркотикамиШесть львовских полицейских получили по 8 лет за смерть 22-летнего юношы, который проглотил пакетик с наркотиками
В Харькове задержали предполагаемого организатора покушения на роSSийского бизнесменаВ Харькове задержали предполагаемого организатора покушения на роSSийского бизнесмена
В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожимВ Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим
В Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил стекло на "мосту Кличко"В Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил стекло на "мосту Кличко"
Последние новости
Подгружаем последние новости