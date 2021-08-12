Мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозрении

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Прокуратура Харькова сообщила о подозрении по факту жестокого обращения с животными мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В конце мая 39-летний мужчина, проезжая на автомобиле в Немышлянском районе, увидел 11-летнюю девушку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой. Мужчина сказал детям, что тоже хочет поиграть с животным, достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции №2.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла закон, запрещающий издевательства над животными. Ранее правоохранители рассказали об алгоритме действий для свидетелей жестокого обращения с животными: прежде всего нужно зафиксировать жестокое обращение - снять фото или видео, далее - по максимуму найти свидетелей, взять их контактные данные, узнать контактные данные владельца животного. Следующий шаг - обратиться с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению нужно приложить фото-, видеосъемку, контактные данные свидетелей.

В сентябре прошлого года киевлянин получил год лишения свободы условно за убийство собаки своего знакомого.