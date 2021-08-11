Умер последний внук Ивана Франко

Роланду Франко было 89 лет.

Умер последний внук Ивана Франко
Роланд Франко
Фото: facebook.com/frankofund

11 августа умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко.

Об этом сообщил Международный фонд Ивана Франко, основателем и главой правления которого был Роланд Франко.

"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Только просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу покойного принять в Царство небесное", - говорится в сообщении.

Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель, кандидат технических наук.

Родился в семье Тараса Франко. Учился в средних школах Львова и Станислава (после 1962 года - Ивано-Франковск), затем - на нефтяном факультете Львовского политехнического института, а после переезда в Киев в 1950 году - на горном факультете Киевского политехнического института.

С 1972 по 1978 год возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения. Автор около 50 работ в области автоматического регулирования и приборостроения.

В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию "Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию 28 ноября 1995 года, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

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