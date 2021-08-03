Супруги Гейтс официально развелись после 27 лет брака

Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.

Соучредитель и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись.

Об этом со ссылкой на материалы суда пишет Business Insider.

Как сообщает CNBC, ни один из супругов не попросил об изменении фамилии. Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.

Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая, пара была в браке 27 лет. По его словам, к такому решению супруги пришли после долгих размышлений и большой работы над отношениями. Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни", - заявил тогда бизнесмен.

Общее состояние Гейтса оценивали примерно в 146 миллиардов долларов.