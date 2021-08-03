Супруги Гейтс официально развелись после 27 лет брака
Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.
Соучредитель и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись.
Об этом со ссылкой на материалы суда пишет Business Insider.
Как сообщает CNBC, ни один из супругов не попросил об изменении фамилии. Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.
Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая, пара была в браке 27 лет. По его словам, к такому решению супруги пришли после долгих размышлений и большой работы над отношениями. Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
"Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни", - заявил тогда бизнесмен.
Общее состояние Гейтса оценивали примерно в 146 миллиардов долларов.
Wall Street Journal писал, что в прошлом году совет директоров Microsoft Corp. попросил соучредителя компании Билла Гейтса выйти из его состава на фоне расследования его романтических отношений с коллегой.