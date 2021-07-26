Полицейского из Малина будут судить за пытки

Правоохранителю вменяют в вину избиение подозреваемого в угоне.

Полицейского из Малина будут судить за пытки
Фото: nikvesti.com

Офис генерального прокурора передал в суд громкое дело о пытках двух юношей в селе около Малина. Главный подозреваемый - сотрудник патрульной полиции.

Об этом сообщается на сайте ОГП.

"В январе этого года вблизи г. Малин группа лиц требовала у двух юношей признать причастность к совершению угона автомобиля одного из нападавших. Они наносили пострадавшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях. К ним присоединился патрульный полицейский, прибывший на место происшествия, однако вместо помощи пострадавшим, он выбежал из автомобиля, внезапно достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из мужчин. Требуя получения сведений об угоне автомобиля, полицейский спустил курок пистолета, после чего ударил потерпевшего рукояткой по голове" , - говорится в сообщении.

Полицейскому и еще двум гражданским лицам инкриминировали ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки), а еще одному полицейскому, который был свидетелем пытки, но сказал следователю, что не видел неправомерных действий партнера, - ч.1 ст. 384 (введение следствия в заблуждение)

Дело вело Государственное бюро расследований.

Напомним, что это дело приобрело значительный резонанс, поскольку один из пострадавших оказался родственником секретаря посольства Украины в Великобритании. После поста дипломата в фейсбуке полиция назначила служебное расследование, а начальника полиции Малина уволили.

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