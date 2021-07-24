Отец Меган Маркл хочет судиться с дочерью, чтобы увидеть внуков

Меган Маркл не виделась и не общалась с отцом уже более четырех лет. Их отношения испортились накануне свадьбы с британским принцем после скандального интервью, которое дал Томас Маркл прессе.

Мало того, что мужчина не виделся с дочерью уже несколько лет, он не знаком с зятем, не говоря уже о членах королевской семьи. Также отец Меган Маркл ни разу не видел своих внуков: 2-летнего Арчи Харрисона и 2-месячную Лилибет Диану.

Так как своими силами добиться права увидеться с внуками у мужчины не получилось, он угрожает подать в суд, чтобы Меган и Гарри обязали разрешить дедушке проводить время с наследниками.

В интервью Fox News Томас Маркл заявил:

"Мы не должны наказывать (детей) за поведение Меган и Гарри. Арчи и Лили — маленькие дети. Это не политика. Они не пешки. Они не являются частью игры. К тому же они члены королевской семьи и имеют те же права, что и другие члены королевской семьи, — отметил отец Меган Маркл. – Я буду подавать прошение в суд Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем. Я буду очень разочарован, если мне не удастся подержать внучку".

Мужчина очень разочарован, что дочь просто вычеркнула его из своей жизни. Томас Маркл подчеркнул, что даже убийц навещают родные в тюрьме, а на нем поставили крест из-за пустяка.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл подзаработали на рождении двоих детей.