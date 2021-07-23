На складе в Киеве нашли 368 кг героина стоимостью миллиард гривен

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Киеве

Национальная полиция нашла на складе в368 кг героина, стоимость которого оценивается в миллиард гривен.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня [23 июля] совместными международными усилиями мы задержали двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в нашу страну. Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украине", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Следствие считает, что эта группировка сбывала наркотики на территории Украины и контрабандой перевозило мелкими партиями в страны Европейского Союза.

Во время очередной поставки наркотиков из Ирана полиция установила слежку за грузовым автомобилем с наркотиками и задержала груз, когда он прибыл на один из складов Киева . В прицепе автомобиля находились муляжи пустотелого кирпича, в которых нашли 1159 брикетов с героином.

Турок задержали недалеко от склада. При них в чемоданах нашли пять брикетов с 1550 граммами героина.

"Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривен", - рассказала Венедиктова.

Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранителями Армении, Грузии и США .

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Фото: facebook/Ирина Венедиктова

Напомним, в начале года во Львове изъяли тонну героина на 2,3 млрд гривен, а в июне Украина помогла Молдове задержать крупнейшую в ее истории партию героина на 235 кг.