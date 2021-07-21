На станции метро "Крещатик" в Киеве произошла драка с применением слезоточивого газа,

Полиция начала уголовное производство.

В Киеве на платформе станции метро "Хрещатик" возникла драка между двумя группами молодых людей, одна из сторон применила слезоточивый газ.

По факту хулиганских действий правоохранители начали уголовное производство, информирует пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что видео конфликта между пассажирами метрополитена обнаружено во время мониторинга сети интернет.

"Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами ребят возник конфликт, переросший в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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