В Нью-Йорке в Донецкой области в октябре состоится литературный фестиваль

Фокусная тема фестиваля: "Настоящие имена. Настоящие истории".

В Нью-Йорке в Донецкой области в октябре состоится литературный фестиваль
Фото: extratipp.com

2-3 октября в поселке городского типа Нью-Йорк Донецкой области состоится литературный фестиваль.

Об этом сообщила основательница фестиваля, писательница Виктория Амелина, пишет "Читомо".

Организатор мероприятия общественная организация "Культурный элеватор", руководитель - Александра Папина (организатор фестиваля "Кальмиус" в Краматорске). Фокусная тема фестиваля - "Настоящие имена. Настоящие истории".

"Гостями Первого Нью-Йоркского литературного фестиваля станут писатели и писательницы из трех стран: Елена Стяжкина, Сергей Жадан, Галина Крук, Саша Дерманский, Екатерина Михалицина, поэтесса из Нью-Йорка (США) Аленка Дженнингс, Себастьян Гобер (Франция).

В рамках фестиваля состоится конкурс эссе для старшеклассников Нью-Йорка, - наградами для победителей станут путешествия во Львов и Киев. Для участия в музыкальной программе пригласили известного джазового контрабасиста Марка Токара.

Часть событий будут транслировать украинский ПЕН и Форум издателей.

"Идея Нью-Йоркского Литературного фестиваля появилась у меня с тех пор, как я начала ездить на Восток как писательница - то есть фактически с начала войны. Дело в том, что Нью-Йорк мне родной - мой муж провел там значительную часть детства, вся его семья с украинского Нью-Йорка. Я впервые побывала в пгт Нью-Йорк еще в 2005 году. А в мае 2021-го я позвонила родным и спросила, стоит ли делать в городке литературный фестиваль. После утвердительного ответа предложила Александре Папин поехать туда и познакомиться с местными активистами, тогда еще только боролись за возвращение поселку старого названия", - рассказала Амелина.

Писательница отмечает, что поселок расположен на линии разграничения, в нем осталось около десяти тысяч человек. Также, на фестивале будут рады присутствию украинских военных.

Она добавила, что проект волонтерский и пока не имеет финансирования, основные расходы покрывает она. Организаторы планируют собрать деньги на платформе Спильнокошт, планируют провести событие к новому локдауну.

"За Сталина, в 1951 году, наш Нью-Йорк переименовали в Новгородское. Так пытались стереть память о европейской истории в Донецкой области. Но в семье Амелина всегда гордились тем, что происходят с украинского Нью-Йорка. Нью-йоркцы вернули своему поселку настоящее имя, а наш нью-йоркский Литературный Фестиваль - будет возвращать настоящие истории", - сказала основательница фестиваля.

Напомним, в 2018 году в Славянске состоялся фестиваль" Книжная толока ".

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