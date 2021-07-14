На границе с Польшей задержали пятерых украинцев с фальшивыми сертификатами о прививке против ковида

Мужчин завернули в Украину.

На границе с Польшей задержали пятерых украинцев с фальшивыми сертификатами о прививке против ковида
Фото: http://podrobnosti.ua

На пограничном переходе "Гребенне" во вторник, 13 июля, задержали пятерых украинцев, которые пытались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививке против COVID-19.

Об этом сообщило "Польское радио".

Отмечается, что использование фальшивых документов может караться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет.

По сообщению представителя Надбужанского отдела пограничной службы Польши лейтенанта Дариуша Cеницького, во время проверки подтверждено, что сертификаты были фальшивыми.

Все мужчины были задержаны, в отношении их было начато производство по использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий все они получили административные решения об отказе во въезде в Польшу и были возвращены в Украину.

Спикер добавил, что в этом году пограничники уже обнаружили около 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной.

Напомним, в Украине международный сертификат вакцинации от коронавируса будут выдавать семейные врачи после получения пациентом двух доз прививки.

В мае Украина и ЕС достигли политического согласия относительно возможного взаимного признания "паспортов вакцинации".

Сегодня стало известно, что ЕС планирует включить Украину в список стран, для которых отменено ограничение на поездки. Однако, официальное решение пока не обнародовано.

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