Бен Аффлек переедет в роскошный особняк Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили жить вместе. Сначала СМИ говорили о том, что Лопес переедет к Аффлеку в Лос-Анджелес, но теперь стало известно, что Аффлек переезжает в дом 51-летней певицы в Хэмптон, который она приобрела в 2013 году.

Бен Аффлек переедет в роскошный особняк Дженнифер Лопес и ее бывшего жениха

Именно в этом роскошном доме Дженнифер Лопес проживала некоторое время с экс-женихом Алексом Родригесом и своими детьми. Стоило имение восемь лет назад 10 млн долларов. На сегодняшний день его стоимость, безусловно, выросла.

В доме Джей Ло расположены 8 спален, 7 ванных комнат, кухня, гостиная, офис, спа, комната для развлечений, сауна, отдельный кабинет. На территории дома певицы также расположен гостевой дом, летний душ и бассейн с подогревом, а также лодка для водных прогулок. Персонал сейчас активно готовится к приезду звездной пары и активно убирает территорию.

Бен Аффлек переедет в роскошный особняк Дженнифер Лопес и ее бывшего жениха
Лопес с Аффлеком уже всем доказали, что их чувства крепки. После 18-летней разлуки пара снова решила быть вместе и даже поговаривают, что до конца 2021 года они сыграют свадьбу. Первая попытка пожить вместе в счастливом браке у Бена и Дженнифер была в 2004 году. Пара обручилась, но так и не поженилась. Лопес сильно любила Аффлека, а он просто был не готов остепениться и завести семью. Их отношения оборвались на многие годы, у каждого была своя семья, родились дети, и только сейчас они готовы наконец пожить друг для друга.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек сблизился с близнецами Дженнифер Лопес.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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