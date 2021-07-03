Бен Аффлек переедет в роскошный особняк Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили жить вместе. Сначала СМИ говорили о том, что Лопес переедет к Аффлеку в Лос-Анджелес, но теперь стало известно, что Аффлек переезжает в дом 51-летней певицы в Хэмптон, который она приобрела в 2013 году.
Именно в этом роскошном доме Дженнифер Лопес проживала некоторое время с экс-женихом Алексом Родригесом и своими детьми. Стоило имение восемь лет назад 10 млн долларов. На сегодняшний день его стоимость, безусловно, выросла.
В доме Джей Ло расположены 8 спален, 7 ванных комнат, кухня, гостиная, офис, спа, комната для развлечений, сауна, отдельный кабинет. На территории дома певицы также расположен гостевой дом, летний душ и бассейн с подогревом, а также лодка для водных прогулок. Персонал сейчас активно готовится к приезду звездной пары и активно убирает территорию.
Ранее сообщалось, что Бен Аффлек сблизился с близнецами Дженнифер Лопес.