Новость о женщине из ЮАР, которая родила 10 детей, оказалась фейком

История о женщине из Южной Африки, которая родила 10 детей и побила мировой рекорд, оказалась фейком. На самом деле она даже не была беременной.

Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг по итогам расследования, передает Би-би-си.

В то же время власти не рассказали, что могло быть мотивом для создания этого фейка.

В начале июня ряд международных СМИ , в частности BBC, написали, что 37-летняя летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила 10 детей в больнице в Претории с помощью кесарева сечения. После этого региональная власть пыталась выяснить, что именно произошло, и сегодня, 24 июня, сообщила о результатах расследования.

"Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала. Кроме того, установили, что в последнее время она не была беременной", - говорится в заявлении администрации Гаутенг, на которую ссылается издание The South African.

Как сообщает южноафриканский сайт Times Live, местные социальные работники были обеспокоены состоянием психики Ситхоле и 18 июня отправили ее в больницу. Первоначально предполагалось, что она должна была провести в больнице 72 часа. Однако, согласно закону о защите психического здоровья, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на семь дней для наблюдения.

В то же время, по данным лондонского издания iNews, адвокат женщины сообщил, что сейчас ее держат в больнице против ее воли, и он обратится в суд.

СМИ, сообщавшие о "беременности" Ситхоле, публиковали ее фото с большим животом. О том, каким образом были сделаны эти снимки, сейчас не сообщается.

Власти Гаутенг также намерены подать в суд на редактора сайта Pretoria News Пиета Рампеди, написавшего историю о 10 детях, и медиахолдинг Independent Online, который является владельцем ресурса.

"Такие утверждения являются ложными, необоснованными и направлены только на подрыв хорошей репутации больницы "Стив Боко" и правительства Гаутенг", - говорится в заявлении региональной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Африке женщина родила сразу девятерых детей. Жительница Мали в один день стала матерью пяти девочек и четырех мальчиков.