На месте оползня в Одесской области не нашли пострадавших

Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Под завалами на месте оползня в селе Лебедевка Одесской области спасатели не обнаружили пострадавших.

Об этом информирует пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены! Под завалами никого не обнаружено", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что во время обыска территории, где произошел оползень на пляже в селе Лебедевка, поисково-спасательным кинологическим отделением вероятных лиц, которые могли быть под завалами, обнаружено не было.

Работы по расчистке продолжаются.

Всего к поисковым работам были привлечены 1 единица техники, 41 человек, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

Накануне, 22 июня, в 14:34 в службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень рядом с базой отдыха "Жемчужина".

По предварительной информации, под землей могли быть люди.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер ЛопесЭкс-супруга Бена Аффлека отреагировала на его возвращение к Дженнифер Лопес
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
В селе близ Хотина образовался карстовый провалВ селе близ Хотина образовался карстовый провал
В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревномВ Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном
На Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на горуНа Львовщине госпитализировали туристку, которая пострадала во время восхождения на гору
Блок рекламы


Похожие новости
Спасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с ГоверлыСпасатели помогли туристам из Сумской области спуститься с Говерлы
На Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавшихНа Одесщине произошел оползень на берегу моря, спасатели ищут возможных пострадавших
В Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 селВ Черновицкой области из-за ливней подтоплены 17 сел
В "Борисполе" у иностранца нашли бриллианты на 1 млн грнВ "Борисполе" у иностранца нашли бриллианты на 1 млн грн
СБУ разоблачила факт экоцида в Винницкой областиСБУ разоблачила факт экоцида в Винницкой области
В Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денегВ Тальном в багажнике автомобиля нашли убитым валютчика с крупной суммой денег
Премьера новаторской постановки "Богемы" закроет сезон Одесской оперыПремьера новаторской постановки "Богемы" закроет сезон Одесской оперы
На окраине Бердянска нашли 749 боеприпасов времен Второй мировойНа окраине Бердянска нашли 749 боеприпасов времен Второй мировой
Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человекаИз-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Последние новости
Подгружаем последние новости