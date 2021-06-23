На месте оползня в Одесской области не нашли пострадавших

Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Под завалами на месте оползня в селе Лебедевка Одесской области спасатели не обнаружили пострадавших.

Об этом информирует пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены! Под завалами никого не обнаружено", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что во время обыска территории, где произошел оползень на пляже в селе Лебедевка, поисково-спасательным кинологическим отделением вероятных лиц, которые могли быть под завалами, обнаружено не было.

Работы по расчистке продолжаются.

Всего к поисковым работам были привлечены 1 единица техники, 41 человек, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

Накануне, 22 июня, в 14:34 в службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень рядом с базой отдыха "Жемчужина".

По предварительной информации, под землей могли быть люди.