Дженнифер Лопес в откровенном купальнике прогулялась по пустому пляжу

Дженнифер Лопес в купальнике выглядит в 51 год лучше, чем многие ее одногодки-звезды. Артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру и устраивает рекламные съемки в нижнем белье. Голливудская звезда недавно прошлась по пляжу в откровенном купальнике телесного цвета, который обтягивает фигуру и подчеркивает ее формы.

Дженнифер Лопес в откровенном купальнике прогулялась по пустому пляжу

В этом купальнике с вырезом на спине и с глубоким декольте Лопес смотрится максимально естественно. Снимок не обработан в фотошопе, поэтому можно разглядеть все нюансы фигуры звезды. Ее загорелое тело подтянуто, ведь Джей Ло регулярно занимается спортом и следит за питанием. У нее довольно мускулистые руки и подтянутый пресс. Дополнением любого образа являются локоны звезды, которые всегда ухожены.

Дженнифер Лопес в откровенном купальнике прогулялась по пустому пляжу

Фото в купальнике появляются в соцсетях звезды довольно часто. Она проводит выходные и отпуск на пляже, и папарацци не перестают следить за Лопес, где бы она не находилась.

Дженнифер Лопес в откровенном купальнике прогулялась по пустому пляжу

Недавно стало известно, что Дженнифер Лопес готовится к переезду вместе со своими 13-летними близнецами в Калифорнию к бывшему возлюбленному актеру Бену Афлеку. Пара возобновила свои отношения и собирается жить вместе.

Джей Ло провела с Беном отпуск и вернулась в Лос-Анджелес на съемки нового клипа. Аффлек сейчас работает над новым фильмом, съемки которого проходят в Лас-Вегасе

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес вышла на прогулку с детьми в самом трендовом наряде этого лета.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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