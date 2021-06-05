От ковида полностью иммунизированы 145 792 украинца

Первую дозу вакцины получил 1 177 371 человек.

От ковида полностью иммунизированы 145 792 украинца
Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки, 4 июня, в Украине от ковида привиты 57 440 человек. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы - 3 730 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

В течение суток работали 502 мобильные бригады и 514 пунктов вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

"С начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу - 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные Центры массовой вакцинации от COVID-19 открывают в Ровно, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

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