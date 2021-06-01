В Черновцах на стройке упал кран
55-летний машинист крана в тяжелом состоянии госпитализирован.
В Черновцах на строительстве жилого комплекса на улице Эрлиха, 6 упал башенный кран.
Об этом сообщает местное издание "МолБук" со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Черновицкой области.
55-летний машинист крана в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу скорой медицинской помощи.
Медики рассказали, что у мужчины диагностировали перелом ребер, повреждения внутренних органов и другие переломы. Пострадавший находится в сознании.
На улице Эрлиха, 6 в Черновцах строят ЖК "Премьера". Это должен быть 10-этажный двухсекционный дом. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.
Напомним, что в феврале упал кран на ул. Семьи Хохловых, 8 в Киеве, а в прошлом году, 31 октября, похожий случай произошел на улице Мишуги. Тогда строительный кран раздавил автомобиль Mitsubishi на проезжей части.