В Кременчуге мужчина из окна многоэтажки обстрелял полицейских

В Кременчуге мужчина из окна многоэтажки обстрелял из пневматического пистолета полицейских, приехавших на вызов в связи с конфликтной ситуацией в одном из ночных заведений города, и попал в двух из них.

На сайте полиции сообщается, что 38-летний мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия приехали оперативники внутренней безопасности полиции, Кременчугского районного управления полиции, бойцы полка особого назначения. Они вычислили квартиру, из которой стреляли, и задержали подозреваемого.

Полиция утверждает, что у него раньше были судимости за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

У задержанного нашли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина, вероятно, выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор.