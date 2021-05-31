В Кременчуге мужчина из окна многоэтажки обстрелял полицейских

Правоохранители отрабатывали вызов о конфликте в соседнем ночном клубе.

В Кременчуге мужчина из окна многоэтажки обстрелял из пневматического пистолета полицейских, приехавших на вызов в связи с конфликтной ситуацией в одном из ночных заведений города, и попал в двух из них.

На сайте полиции сообщается, что 38-летний мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия приехали оперативники внутренней безопасности полиции, Кременчугского районного управления полиции, бойцы полка особого назначения. Они вычислили квартиру, из которой стреляли, и задержали подозреваемого.

Полиция утверждает, что у него раньше были судимости за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

У задержанного нашли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина, вероятно, выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор.

Напомним, что похожее происшествие случилось несколько дней назад в Киеве. Там мужчина на Васильковской улице начал стрелять из окна в прохожих. В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.

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