В Киеве открылся центр вакцинации против коронавируса

Фото: КГГА

В Киеве на базе Международного выставочного центра начал работу Центр вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Прививки вакциной CoronaVac делают киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия".

Чтобы вакцинироваться, необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении и желательно - копию декларации с врачом, если она подписана.

В Центре вакцинации работают 16 бригад. В бригаду вакцинации входят регистратор, врач и медсестра. Все медики прошли специальное обучение.

За первые 2часа специалисты провакцинировали всех, кто пришел утром.

"Созданы все условия для безопасного процесса вакцинации, а для оказания экстренной медицинской помощи, если таковая понадобится, дежурит бригада "скорой". Вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: пр. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А)", - говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Отметим, 29 мая Центр вакцинации также должен заработать во Львове - на базе стадиона "Арена Львов". Как сообщили во Львовской ОГА, на входе в Центр посетителей будет встречать администратор, который будет мерять температуру и проверять по списку лиц, пришедших на вакцинацию.

Охрана будет впускать людей без сопровождающих лиц. В помещении предусмотрены две прививочные зоны и зона ожидания. На месте будет дежурить карета скорой помощи. Прививать будут вакциной «Coronavac».

Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

В Одессе центр вакцинации откроется в воскресенье, 30 мая. Он будет работать на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" (Фонтанская дорога, 23) с 9:00 до 17:00. В нем планируют делать 250-300 прививок в день.

Напомним, первой дозой вакцины от коронавируса уже привиты более 1 млн украинцев. В список ожидания вакцинации записались 599 777 человек.