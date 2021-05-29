В горах Анталии нашли тело украинской альпинистки

Женщина исчезла в начале мая.

В горах Анталии нашли тело украинской альпинистки
Фото: Одесская жизнь/Факты

Тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая исчезла в горах Анталии в начале мая, нашли после проведенной аэрофотосъемки местности.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на СМИ.

"Найдено тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая поднялась на гору Геик Сивриси на высоту 1715 м в Анталии и о которой не было известий в течение 26 дней. По предварительным оценкам, альпинистка упала с крутых скал у вершины и погибла", - говорится в сообщении.

Тело альпинистки было найдено во время воздушного сканирования разведывательным самолетом жандармерии. Тело, которое команда сняла со скал, направили в морг Института судебной медицины.

Яна Кривошея прибыла в Турцию 1 мая из Одессы в Анталию через Стамбул. Из аэропорта она приехала в кемпинг Josito. Оттуда самостоятельно отправилась на вершину Geyik Sivrisi, высотой 1715 м. Как указывает брат пропавшей, в кемпинге ее отговаривали от самостоятельного восхождения на вершину. Она также не сообщила родственникам о точных датах пребывания в Турции.

Мама Яны знала только о ее намерении поехать в Турцию. 10 мая альпинистка не вернулась в Одессу по ранее приобретенному билету. Было официально сообщено о ее исчезновении. Брат отправился в Турцию. Спасатели обнаружили в горах палатку и частично личные вещи украинки. К поисковой операции также присоединились альпинисты, полиция, жандармы, местные жители.

Впоследствии к поиску привлекли 10 специалистов-спасателей из Анкары. Кроме того, на подмогу из Одессы прибыли украинские альпинисты, всего 11 человек.

Напомним, четырех украинских альпинистов эвакуировали с вершины в Гималаях.

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