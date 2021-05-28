Украинский фильм о Донбассе получил три награды Нью-Йоркского кинофестиваля

Лента "Мать Апостолов" основана на историях женщин, чьи сыновья воевали за Украину в 2014 году.

Украинский фильм о Донбассе получил три награды Нью-Йоркского кинофестиваля
Фото: скрин відео

Украинский фильм "Мать Апостолов" получил сразу три награды 10-го Нью-Йоркского международного кинофестиваля.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Фильм создан при поддержке МКИП в рамках государственной программы финансирования фильмов патриотического направления.

Лента получила награды в категории "Лучший полнометражный фильм", "Лучшая женская роль" (Наталья Половинка) и "Лучший сценарий" (Ратха Макеенкова и Заза Буадзе).

"Фильм основан на историях женщин, чьи сыновья воевали за Украину в 2014 году. Во время войны, когда Украина теряет самое дорогое - жизнь своих детей - фильм "Мать апостолов" стал фильмом-обращением к каждой матери украинского воина и к архетипу матери вообще. В поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями, мать оказывается в чужом и агрессивном мире, где все пронизано ненавистью и страданиями. В этом аду она не только ищет сына, но, имея в сердце большую любовь и милосердный характер, меняет всех , кого встречает на своем пути. И главное, она меняется сама, находя в себе действительно сакральную силу", - отметили в Минкультуры.

Нью-Йоркский международный кинофестиваль International Filmmaker Festival of New York (IFFNY) состоялся 21-24 мая. Среди почти 900 заявок на участие в конкурсной программе было отобрано 100 картин из 43 стран мира.

Ранее украинский фильм "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale.

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