На железнодорожном вокзале во Львове обнаружили более 600 г ртути

Спасатели собрали опасное вещество и передали его на утилизацию.

На железнодорожном вокзале во Львове обнаружили более 600 г ртути
Фото: facebook.com/MNSLVIV

На главном железнодорожном вокзале Львова 25 мая нашли 600 граммов ртути. Спасатели собрали опасное вещество и передали его на утилизацию, информирует областное управление ГСЧС.

Сообщается, что разлитую ртуть обнаружили на первом перроне ОП "Вокзал станции Львов" возле помойки.

"К месту вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г, проведены демеркуризационные мероприятия, собранная ртуть передана представителю Железнодорожной районной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2019-го более килограмма разлитой ртути обнаружили на одной из центральных улиц Львова.

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