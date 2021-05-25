На Закарпатье задержали армянина из санкционного списка "воров в законе"

Фото: facebook.com/gudmszk

Государственная миграционная служба совместно с Национальной полицией задержали в Закарпатской области гражданина Армении, которого СНБО включила в санкционный список "воров в законе".

Об этом сообщила Миграционная служба Закарпатской области.

"В Ужгороде [обнаружили] гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600", - говорится в сообщении.

Под этим номером записан уроженец и гражданин Армении Гарник Манукян 1986 года рождения.

Он имел вид на жительство в Украине, который после задержания ему отменили. Гражданина Армении планируют принудительно выдворить из Украины из-за угрозы национальной безопасности и безопасности общественного порядка.

Фото: facebook.com/gudmszk

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, обновляющее список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции; в частности, он был расширен "ворами в законе" и иностранцами, которые являются "криминальными авторитетами ".