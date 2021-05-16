Черкасская область попала в "оранжевую" карантинную зону

Все остальные области и Киев - "желтые".

Черкасская область попала в "оранжевую" карантинную зону
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на воскресенье, 16 мая, в Украине в "оранжевой" карантинной зоне есть лишь одна область – Черкасская. Все остальные области и Киев - "желтые".

Об этом говорится на сайте МОЗ.

В частности, в регионе 14 и 15 мая был превышен коэффициент выявления случаев коронавируса – соответственно 20,8% и 20,7% (при допустимом пределе 20%).

13 мая этот показатель превысила Николаевская область - 20,6%.

Фото: скриншот

"Желтый" уровень предусматривает запрет:

- пребывания в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот;

- пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- самовольного оставления мест самоизоляции, обсервации;

- проведения массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или наполненностью залов более 50 мест (кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью не более 50 процентов мест);

- приема посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

- проведения дискотек, работы развлекательных заведений (ночных клубов), деятельности заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведения праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

- работы после 24-х и до 7 часов заведений общественного питания, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос;

- размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четыре человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);

- деятельности субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей без маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра в очереди, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры;

- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений и т. п.);

- посещения учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала учебного заведения;

- проведения в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более, чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)

- проведения государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных случаев;

- деятельности спортзалов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, бассейнов - более, чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп;

- посещения пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;

- посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.

"Оранжевая" зона не предусматривает дополнительных ограничений к "желтой", если их самостоятельно не введет местная власть.

Напомним, в четверг, 13 мая, все области Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности.

Николаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зоне 14 мая, однако теперь регион снова имеет "желтые" ограничения.

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