В Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропорта

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

В Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропорта
Фото: facebook.com/MNSIFR

Спасатели ликвидируют пожар складского помещения в Ивано-Франковске.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 13:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Полевой.

К месту пожара были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №1 г. Ивано-Франковска, Государственной пожарно-спасательной части №2 г. Тысменицы, Государственной пожарно-спасательной части №4 с. Богородчаны, части специальной пожарной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения Государственного пожарно-спасательного поста с. Ямница, ПК "Международного аэропорта" а также дежурная смена оперативно-координационного центра и мобильная оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины области.

В 14:21 пожар был локализован. К тушению пожара привлечены 42 чел. личного состава и 11 единиц техники ГСЧС. Продолжается тушение огня.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, 15 апреля в городе Долина Ивано-Франковской области возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Спасатели эвакуировали 37 человек, из них четыре человека - не ходячие.

Жертв и пострадавших не было.

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